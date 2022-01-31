Yunusemre lavanta diyarı oluyor

Yunusemre Belediyesi Ortaköy Mesire alanının bulunduğu yerde lavanta dikimi gerçekleştirecek. Yaklaşık 7 dönümlük araziye dikilecek olan lavantalar bölgenin ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına katkıda bulunacak.

Yunusemre Belediyesi hayata geçirdiği projeler ile vatandaşlarını destekliyor. Belediye Ortaköy Mesire alanında bulunan Lavanta bahçesinde hazırlık çalışmalarına başladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak, “Kurulduğumuz günden beri fidan dağıtımı, arıcılık, aşılama, ağaç dikimi gibi birçok alanda çalışma yapan ekiplerimiz bölgemizin kalkınmasına büyük destek veriyor. Ortaköy Mesire alanının bulunduğu yerde lavanta bahçesi oluşturacağız. Ekiplerimiz alanı dikime hazır hale getiriyor. Lavantalar şantiye alanımızda bulunan seraya indirildi. Lavanta dikimi ile alan hem çok güzel kokacak hem de bölge halkına ekonomik olarak katkıda bulunacak.” dedi.