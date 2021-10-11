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Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi’nde hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Merkezi’nin yapımını sürdürüyor.

MANİSA 11.10.2021, 11:27
Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesi’nde hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Merkezi’nin yapımını sürdürüyor.

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) desteği ile üretilen ürünlerin işlenerek yerinden pazarlanması amacıyla Pelitalan Mahallesi’nde Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi kuran Yunusemre Belediyesi, alanda çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Ekiplerimiz bölgemizi tarımsal ve kırsal anlamda ayağa kaldıracak olan Kırsal Kalkınma Merkezimizde çalışmalara devam ediyor. Merkezimizin inşası kısa sürede tamamlandığında bölge üretimin ve pazarlamanın yapıldığı bir merkez haline dönüşecek” dedi.

Kırsal Kalkınma Merkezi iki binadan oluşuyor. Birinci kat soğuk hava deposu ve idari odalar, ikinci kat ise eğitim salonundan oluşuyor. İkinci bina olan üretim binasında pekmez üretim tesisi, Antep fıstığı kavlama tesisi, un değirmeni, liyofilizasyon (Freeze-drying) kurutma makineleri, sıvı ve taneli dolum ve ambalaj makineleri, sebze meyve yıkama ve doğrama makineleri ile 50 ton kapasiteli kantar bulunuyor.

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