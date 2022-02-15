Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncularını seçiyor

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezonda sahneleyeceği oyunlar için oyunculuk seçmeleri yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu 2022 - 2023 sezonuna hazırlayacağı oyunlar için oyunculuk seçmelerine başladı. 15 yaş üzeri erkek kursiyer oyuncu adayları için yapılacak seçmeler Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu stüdyosunda gerçekleştirilecek. Seçmelere katılmak isteyen adayların Yunusemre Belediyesi yeni hizmet binasında bulunan Kent Tiyatrosu’na bizzat başvuruda bulunmaları gerekiyor. Seçmeler ve oyun provaları mesai saatleri dışında ve hafta sonları yapılacak. Seçmelere katılmak isteyen adayların detaylı bilgi için Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu’na bizzat başvurabileceği veya 0539 724 55 39 numaralı telefonu arayarak bilgi sahibi olabileceği açıklandı.