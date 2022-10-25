Yunusemre judoda en büyük hedef olimpiyatlar

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, katıldıkları her şampiyonada göz dolduran judocuları ziyaret ederek sporcu ve antrenörleri tebrik etti.

Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalyaları toplayan judocuları ziyaret ederek kutladı. Yener Kahyalar Judo Salonu’nda yapılan antrenmanda sporcu ve antrenörlerle bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinleyen Alkan, 2023 yılında başarı çıtasını daha yukarılara taşımaya gayret edeceklerini söyledi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin destek ve himayelerinde sporda birçok atılıma imza atarak hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerinin altını çizen Alkan, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya madalyaları elde ettikleri judoda ilerleyen süreçte olimpiyatlara da sporcu gönderebileceklerini söyledi. Alkan, bu seviyelere gelmelerinde merhum duayen antrenör Ali Atmaca’nın da payı olduğunun altını çizerek, "Alınan madalyalar bizleri gururlandırıyor. Bu güzel ekibin oluşmasında büyük emekleri olan Ali hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Öte yandan ziyarette Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater de yer aldı.