Yunusemre ile okuma yazma öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi, Mareşal Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda okuma yazma bilmeyen vatandaşlara kurs veriyor.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nin de katkılarıyla verilen kursta, okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşayan kursiyerler, hayatlarının kolaylaştığını dile getirdi. Başarılı geçen eğitimleri tamamlayan kursiyerler, kendilerine yardımcı olan eğitmenlere emeği geçenlere ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.