Yunusemre ile hayatı kolaylaştı

Düzlen Mahallesi’nde yaşayan 47 yaşındaki Tufan Malgın’ın rampa isteği Yunusemre Belediyesi ile gerçek oldu. Rampasına kavuşan Malgın günlük hayatında rahat edecek.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projeler ile adından sıkça söz ettiren Yunusemre Belediyesi, Düzlen Mahallesinde yaşayan 47 yaşındaki Tufan Malgın’ın engelli rampası isteğine kayıtsız kalmadı. Malgın’ın isteğini yerine getiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri rampayı kısa sürede inşa etti. Bu hizmetin kendisine büyük kolaylık sağladığını belirten Tufan Malgın, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Malgın, “Yüzde 93 engelliyim. Rampa sayesinde eve ulaşımım çok kolaylaştı. Rahatça evime kadar girebiliyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.