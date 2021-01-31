Yunusemre ile bağlama öğreniyorlar

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde kursiyerler pandemi kurallarına uyarak bağlama çalmayı öğreniyor.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği Yunusemre Meslek Edindirme Kursları korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara vermişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararlar çerçevesinde korona virüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı kurslar faaliyete başladı. Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde ise Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğretmeni Ahmet Tuncel eğitiminde açılan bağlama kursu devam ediyor. Haftada iki gün süren kursta kursiyerler, bu özel enstrümandan güzel ezgileri nasıl çalacaklarını öğreniyor. Kurstan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, bu tür çalışmalarda emeği olan başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.