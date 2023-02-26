Yunusemre hazırlık maçını tek golle kazandı

Yunusemre Belediyespor, hazırlık maçında konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor’u 1-0 mağlup ederek olumlu sinyaller verdi.

Bölgesel Amatör Lig’de lider Yunusemre Belediyespor, 4-5 Mart’ta kaldığı devam edecek lig müsabakaları öncesi hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar, Bölgesel Amatör Lig 9. Grup temsilcilerinden Bornova Yeşilovaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Yunusemre Belediyespor, Muradiye Futbol Sahası’nda oynanan maçı Semih Baştan’ın 53. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Arif Alkan ile Yönetim Kurulu Üyesi Alper Dereliöz ve çok sayıda futbolsever izledi.

Grubunda 33 puanla liderliğini sürdüren Yunusemre Belediyespor, ligin 16. haftasında Saruhanlı Belediyespor Futbol Kulübü ile Muradiye Futbol Sahası’nda mücadele edecek.

Teknik Direktör Erkan Aslan, deprem nedeniyle ara verilen ligin kalan bölümüne hazır girmek istediklerini belirterek, "Hazırlık maçlarımız, skordan çok oynanan oyun olarak oldukça verimli geçti. İstediklerimizin büyük kısmını sahaya yansıtabildik. Oyuncularımızın çalışma azminden memnunum. Liderliği bırakmadan sezon sonunda ipi göğüslemek istiyoruz. Bu şehre 3. Lig sevinci yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.