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Yunusemre futbol altyapıda çalışmalar başladı
TÜM DÜNYADA ETKİLİ OLAN KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ÇALIŞMALARINA ARA VEREN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR ALTYAPI FUTBOL TAKIMLARI TÜM KURALLARA UYARAK ANTRENMANLARINA BAŞLADI.
MANİSA 06.10.2020, 16:29
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Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyespor altyapı futbol takımları tüm kurallara uyarak antrenmanlarına başladı.
Korona virüs salgını dolayısıyla çalışmalarına ara veren Yunusemre Belediyesporlu altyapı futbolcuları sahalara geri döndü. Antrenörleri gözetiminde çalışmalarına Karaali ve Evrenos Emin Kaçar Spor Tesislerinde başlayan 8-19 yaş grubundaki sporcular, sahalara dönmenin mutluluğunu yaşarken; pandemi dolayısıyla açıklanan kurallara azami derecede dikkat ediyor.
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