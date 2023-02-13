Yunusemre depremzedelerin yaralarını sarıyor

Manisa Yunusemre Belediyesi’nin, hayırseverlerin ve personelin destekleriyle hazırlanıp dualarla uğurlanan yardım paketleri deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılıyor. Bölgedeki iş makineleri ve personeller de çalışmalara destek oluyor.

Yunusemre Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir alanı etkileyen depremde yaraların sarılması için Yunusemre Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda başlattığı yardım kampanyasında toplanan bağışlar, deprem bölgesine ulaştırılıyor. Vatandaşların bağışlarıyla depremzedeler için acil ihtiyaç olan atkı, iç çamaşırı, mat, bere, termal içlik, mont, bot, kışlık kıyafet, yağmurluk, battaniye, uyku tulumu, biberon, çadır, şarj aleti, jeneratör, bebek bezi, hijyen paketi, gıda paketi, mobilya, beyaz eşya, bebek maması ile temizlik ve hijyen malzemeleri toplanıp Yunus Emre Millet Çarşısı’nda paketlenerek bölgeye gönderilmeye hazır hale getiriliyor. Bağışlanan malzemeleri seçen belediye personelleri ve gönüllüler, kamyon ve tırlara yüklemeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu’dan Başkan Çerçi’ye teşekkür

İlçeden deprem bölgesine gönderilen iş makineleri, kamyon, kepçe, taşıyıcı tır, arama-kurtarma araçları ile zabıta kurtarma ekipleri ve personel, çalışmalara destek veriyor. Yunusemre Belediyesi ekiplerinin de içerisinde olduğu arama kurtarma çalışması sonucu birçok vatandaşımızı kurtaran ekipler, 135 saat enkaz altında kaldıktan sonra Hedil’in sağ salim kurtarılması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi arayıp ekiplerin gayretinden dolayı teşekkür etti.

Belediye ambulansı alanda hizmet veriyor

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne ait Hasta Nakil Ambulansı da deprem bölgesinde yaralıların hastaneye ulaşımına destek oluyor.

Deprem bölgesinden gelen vatandaşlara da yardım yapılıyor

Yaşanan deprem felaketinin ardından Manisa’ya gelen depremzedelerin taleplerini karşılayan ekipler, vatandaşları ziyaret ediyor. Türkiye’nin yüz yılın felaketiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması amacıyla canla başla çalışıyoruz. Yunusemre Belediyesi ekiplerinin de içerisinde olduğu arama kurtarma çalışması sonucu 135 saat enkaz altında kaldıktan sonra Hedil’in sağ salim kurtarılması sonrası bizzat arayıp teşekkür eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya şükranlarımı sunuyorum. Yüzyılın felaketi olan bu depremin ilk saniyelerinden itibaren gece gündüz demeden afet bölgesinde çalışan herkesten Allah razı olsun. Deprem bölgesinden ilimize gelen vatandaşlarımıza da sahip çıkıyoruz. Deprem bölgesinden Manisa’ya gelen vatandaşlar için acil olarak giysi, hijyen, gıda paketi, kuru bakliyat, mobilya, beyaz eşya ve ev eşyalarına ihtiyacımız vardır. Depremzede kardeşlerimize sahip çıkıp birlik olma zamanı. Detaylı bilgi için; 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Yardım yapacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri aşacağız.” dedi.