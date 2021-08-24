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Yunusemre çocuk kültür merkezlerinde kayıt devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, 3-5 yaş arası çocukların hem eğlendiği hem de öğrenerek zaman geçirdiği çocuk kültür ve sanat merkezlerinde kayıtlar devam ediyor.

MANİSA 24.08.2021, 13:16
Yunusemre çocuk kültür merkezlerinde kayıt devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, 3-5 yaş arası çocukların hem eğlendiği hem de öğrenerek zaman geçirdiği çocuk kültür ve sanat merkezlerinde kayıtlar devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi, faaliyete geçirdiği çocuk kültür ve sanat merkezlerinde 3-5 yaş arası çocuklara eğitim veriyor. Çocuklara yönelik açılan kurslarda korona virüs tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanırken merkezlere talep yoğun. Hafta içi her gün, günde 3 saat verilen eğitimler ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Muradiye Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi ile Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde kayıtların halen devam ettiği vurgulanırken kayıtlar için 36 ay ve üzeri çocuklar için başvuruda bulunulabiliyor. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların ilgili merkeze başvurarak eğlenceli eğitimlerden faydalanabileceği ifade edildi.

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