Yunusemre Belediyespor’dan kenetlenme çağrısı

Yunusemre Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla sürdürüyor. Teknik direktör Erkan Aslan, zorlu sezon öncesi Manisalılara kenetlenme çağrısı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta Manisa’yı temsil edecek olan Yunusemre Belediyespor, hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle sürdürüyor. 1-2 Ekim’de başlayacak yeni sezon öncesinde hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbolla olumlu sinyaller veren mavi-beyazlılar, lige tamamen hazır girmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Erkan Aslan yaptığı açıklamada, yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirterek, yakalanacak şehir bütünlüğü ile Manisa’ya bir profesyonel takım kazandırabileceklerini söyledi. Son dönemde takımın iyi bir çıkış yakaladığını belirten teknik direktör Erkan Aslan, "1 Ağustos’tan bu yana çalışıyoruz. Giderek yükselen bir grafiğimiz var. Arada düşüşler yaşadık. Bunu zaten bekliyorduk. Son dönemde takımımız gayet güzel bir çıkış yakaladı. Bir oyun alışkanlığımız oluştu. Çiğli ve Didim ile oynadığımız son iki hazırlık maçı istediğimize yakın düzeyde geçti. Lige çok az kaldı. Şu anda yüzde 70-80’lere geldik. İki haftalık süreçte daha iyi çalışarak lige hazır hale geleceğiz. İlk maçımızı deplasmanda Bağcılarspor ile oynayacağız. Rakibimiz ligin favorilerinden biri ama biz de bu grubun favorilerindeniz. Grupta ne kadar çok iyi takım olursa o kadar iyi maçlar olacaktır. Bizim kimseden çekincemiz yok. İstanbul zor deplasman. İlk maçın böyle bir deplasmanda olması avantaj olabilir. Sonuçta her takımla oynayacağız. Biz lige maç maç bakacağız" diye konuştu.

Erkan Aslan, yeni stada alışmaya başladıklarını, takım içindeki birlik ve beraberliğe şehrin de katılması durumunda hedeflere ulaşabileceklerini sözlerine ekleyerek, "Takımda hava olumlu. Herkesin birbirini sevip saydığı bir takım görüyorum. İçeride sahiplenme var. Biz iyi bir aile olduk. Bundan son derece memnunuz. Manisa halkı bir profesyonel takım daha kazanmak istiyorsa bize destek olmalı. Biz bu işi göğüsleyebilecek bir takımız. Aile olmak sadece saha içiyle olmuyor, dışarda da bunu yaşayıp görmemiz lazım. İnşallah yolun sonu güzel olacak" ifadelerini kullandı.