Yunusemre Belediyespor’da ikinci yarı hazırlıkları başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele eden Yunusemre Belediyespor, yeni yılın ilk idmanına çıkarak ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

BAL 9. Bölge 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor’da izin bitti. Mavi Beyazlılar, Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri’nde yeni yılın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Çalışmalarına kaldığı yerden start veren Yunusemre Belediyespor, 30 - 31 Ocak’ta başlayacak ikinci yarı maratonuna hazır girmek istiyor. Teknik Direktör Mahmut Taşkın, ikinci yarıda iyi bir performans sergileyeceklerini söyledi. Sıkı bir çalışma temposundan geçeceklerinin altını çizen Taşkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İlk devreyi istediğimiz yerde bitiremedik. En kritik anlarda kaçan gollerimiz vardı. Bununla beraber ritmi bulduğumuz anlarda yaşanan ciddi sakatlıklardan takımca etkilendik. İyisiyle kötüsüyle ilk devre geride kaldı. Zirvedeki rakiplerimizle çok kritik maçlar oynayacağız. Rakiplerimizle aramızda belli puan farkları olsa da futbolda matematik diye bir gerçek var. İkinci yarılar hep zor geçmiştir. Önümüzde bir aylık bir süreç var. Birkaç takviyemiz olabilir. Çift idmanlarla ve hazırlık maçlarıyla ikinci yarı maratonuna en iyi şekilde hazırlanmayı planlıyoruz. Bu yarışı son ana kadar sürdüreceğimize inancımız tam."