Yunusemre Belediyespor Süper Lig’de

Yunusemre Belediyespor Kız Judo Takımı, Ankara’da yapılan Spor Toto Büyükler Süper Lig’e Yükselme Müsabakalarında 3’üncü olarak adını Süper Lig’e yazdırdı.

Yunusemre Belediyespor judoda tarih yazdı. Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara’da yapılan Spor Toto Büyükler Süper Lig’e Yükselme Müsabakalarında mücadele eden kız takımı, zorlu rakiplerini geride bırakıp bronz madalyanın sahibi oldu ve Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Haklı bir gurur yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, "Bu başarıyı bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a armağan ediyoruz. Seneye Süper Lig’de de şehrimizi ve kulübümüzü layıkıyla temsil edeceğiz" dedi.

Antrenör Halil Atmaca, idareci Kardelen Öztürk’ün yer aldığı Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, 52 kg Ceyda Aydın ve İkra Nur Durak, 57 kg Fulya Ergen, 63 kg Emine Mihrace Çelen, 70 kg Sümeyye Kaya, +70 kg Şeyda Nur Çiçek’ten oluşan kadrosuyla Süper Lig biletini aldı.