Yunusemre Belediyespor liderliğini sürdürdü

Manisa Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 18. haftasında Ortaköy’ü 4 golle geçen Yunusemre Belediyespor, liderliğini devam ettirirken, evinde üst üste 8. kez kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, ligin 18. haftasında Muradiye futbol sahasında konuk ettiği İstanbul temsilcisi Ortaköyspor’u 4-1 yenerek yoluna devam etti. Takıma üç puanı getiren golleri Semih Baştan (2), Enes Yıldırım ve Kerem Dönertaş kaydetti. Ortaköyspor’un tek golü ise Deniz Pala’dan geldi. Ortaköyspor’dan Abdülsamet Yıldırım maçın 46. dakikasında, Serhat Uslu ise 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mavi-beyazlılar bu galibiyetle puanını 40 yaparak liderliğini sürdürdü. Yunusemre Belediyespor haftaya İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor’un konuğu olacak.