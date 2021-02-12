Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan: “Milli takıma seçilen judocularımız gurur verdi”

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan katıldığı her turnuvadan başarılı sonuçlarla dönen Yunusemre Belediyespor judocularının milli takıma seçilmesinin gurur verdiğini ifade etti.

Yunusemre Belediyespor’un başarılı judocuları Sümeyye Kaya ve Enes Pınar 10 - 28 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Ümit Milli Takım Hazırlık Kampı’na davet edildi. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, kulüp sporcularının Milli Takım Hazırlık Kampı kadrosuna davet edilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Başkan Alkan, ”Normalleşme süreci ile birlikte tüm kurallara uyarak kulübümüzde 10 branşta spor faaliyetlerimiz devam ediyor. Çalışma yapan sporcularımızı zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bu branşlar içinde milli sporcu sayımızın en çok olduğu ve en başarılı olan judo branşı. Judo branşı yaklaşık 7 yıldır istikrarlı şekilde çalışmalarına devam ediyor. Biz de sporcularımızın yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Judocularımız turnuva ve şampiyonalardan güzel dereceler elde ederek bizleri her zaman gururlandırdılar. Hepsini tebrik ediyorum. Şimdi de 2 sporcumuzun Ümit Milli Takıma gitmesi mutluluk verici. İnşallah daha iyi yerlerde olurlar. Bu başarıda emeği olan antrenörlerimizi kutluyor, sporcularımıza da başarılarının devamını diliyorum ”dedi.

Ümit Kadın Milli takım kampı Trabzon TOHM’nde 10 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında, Ümit Erkekler Milli takım kampı da Samsun’da 8 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor.