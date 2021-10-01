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Yunusemre Belediyesinden marketlerde fiyat denetimi

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde fiyat denetimini aralıksız devam ettiriyor.

MANİSA 01.10.2021, 18:13
Yunusemre Belediyesinden marketlerde fiyat denetimi

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketlerde fiyat denetimini aralıksız devam ettiriyor.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halkın sağlığını, huzuru ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Marketlere yönelik denetim yapan ekipler, marketlerde hijyen, işyeri ruhsatı ve fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, marketlerdeki reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ve kasadaki fiyat karşılaştırması ile ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ediyor. Denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı ifade etti.

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