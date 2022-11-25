Yunusemre Belediyesinden kadınlara kanser taraması hizmeti

Yunusemre Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapıyor.

‘Kanserde erken teşhis hayat kurtarır’ sloganıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte anlamlı bir çalışmaya imza atan Yunusemre Belediyesi, ’kanserden korunma’ ve ’erken teşhis’ konusunda vatandaşların bilinçlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturmak için kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik ücretsiz kanser taraması yapıyor. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi içerisinde yer alan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de mamografi çektiren hanımlar, daha sonra Yunus Emre Kültür Parkı İrfan Meclisi’nde bilgilendiriliyor. Eğitimde Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu ve Müdürlük Personeli Birsen Öcal, kanserde erken teşhisin önemi, meme kanserinde elle muayenenin nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak için hem tarama yapmak hem de bilgilendirmek amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, meme kanserinin ülkede ve dünyada kadınlarda en sık görülen hastalık olduğunu, erken teşhis edildiğinde hastanın tedavi ile sağlığına kavuştuğunu belirtti. Başkan Çerçi, hedeflerinin, kırsal mahallelerde yaşayan 40-69 yaş arası yaklaşık 3 bin 300 kadına ulaşmak olduğunu söyledi.