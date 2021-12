Yunusemre Belediyesinden, amatör kulüplere moral ziyareti

Yunusemre Belediyesi, amatör kulüplere moral vermek amacıyla düzenlediği ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi, düzenlenen bir dizi ziyaret programıyla pandemi sonrası futbola dönüş yapan amatör kulüplerle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilçenin güzide takımlarından Yuntdağspor, 1975 Maltaspor, İmam Hatiplilerspor ve Karaköyspor Futbol Kulübü’nü ziyaret eden Yunusemreli heyet, bu hafta da Akmescitspor, Akgünspor, Manisa Başakşehir ve 1965 Nurlupınarspor takımlarını ziyaret etti. Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, Sportif Direktör Sedat Öngider ve Genel Kaptan Aladdin Erdoğan, kulüplerin yönetimine, teknik heyetine ve futbolcularına baklava ikram ederek devam eden sezonda başarılar diledi. Ziyaretlerle ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Abdullah Can, pandeminin amatör sporu sekteye uğrattığının altını çizerek, hiçbir karşılık beklemeden fedakarca hizmetlerde bulunan kulüplerin uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başlamasının sevindirici olduğunu söyledi. Amatör kulüplerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Can, "Spora ve sporcuya büyük önem veren Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatıyla amatör kulüplerimize moral ziyaretleri düzenliyoruz. Amatör spor kulüplerimiz, gençlerimizin özgüvenini geliştirip, sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Ayrıca onların kötü alışkanlıklardan uzak kalmasında da etkin rol oynuyor. Amatörlerimizin bu yükünü hafifletmek için imkanlar ölçüsünde gereken tüm desteği veriyoruz. Her kulübümüz bizim için değerli. Birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel yok." dedi.