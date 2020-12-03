Yunusemre Belediyesi’nden 25 kilometrelik yol çalışması

Kırsal kalkınma çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı Bölgesi’nde bulunan mahallelerinde ova yolu açıyor. Belediye ekipleri, Bostanlar Mahallesi’nde 25 kilometrelik ova yolu açtı.

Kırsal kalkınma alanında çiftçinin daima yanında olan Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarının ova yolları ile tarlalarına ulaşımını kolaylaştırıyor. Bostanlar Mahallesi sakinleri belediye ekipleri tarafından yapılan 25 kilometrelik ova yolu ile tarlalarına artık daha rahat bir şekilde ulaşacak. Belirli bir program dahilinde ihtiyaç olan mahallelerde ova yolu açma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlarının daima yanında olduklarını belirtti. Mahallelerinde gerçekleştirilen ova yolu açma çalışmaları ile vatandaşların artık daha rahat ve konforlu bir şekilde tarlalarına ulaşabileceklerini belirten Bostanlar Muhtarı Şerife Korkmaz, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Korkmaz, “Arazi yolları çalışmalarımız oldu. Yunusemre Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Çiftçimizin ve halkımızın yanında olduğu için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederim” dedi.