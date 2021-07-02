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Yunusemre Belediyesinde kurum içi eğitimler devam ediyor

Yunusemre Belediyesi belediye personeline yönelik verdiği kurum içi eğitimlerini sürdürüyor.

MANİSA 02.07.2021, 12:27
Yunusemre Belediyesinde kurum içi eğitimler devam ediyor

Yunusemre Belediyesi belediye personeline yönelik verdiği kurum içi eğitimlerini sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin katkılarıyla belediye personeline yönelik eğitim verildi. Belediye personeline yönelik “Örgüt Kültürü ve Örgüt İçi İletişim” konulu eğitim Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 500 personelin katıldığı eğitimde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mina Furat, örgüt ikliminin çalışanın davranışsal ve tutumsal özellikleri, örgüt kültürü, örgütün görünen öğeleri hakkında bilgi verdi.
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