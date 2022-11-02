Yunusemre Belediyesinde kasım ayı meclisi gerçekleştirildi

Yunusemre Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı, Belediye Başkanvekili Arif Alkan başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapıldı. Belediye Başkanvekili Arif Alkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 18 madde görüşüldü. Meclis üyeleri, annesini kaybeden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye taziye dileklerini iletti. Toplantıda gündemi değerlendiren Başkanvekili Alkan, meclis üyelerini 5 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek 8. Uluslararası Yunus Emre Günleri’ne davet etti. Aralık ayı meclis toplantısının 6 Aralık Salı günü saat 18.00’da yapılması kararlaştırıldı.