Yunusemre Belediyesi üreticisine 35 bin fidan dağıttı

Manisa Yunusemre Belediyesi, 2023 yılında da üreticisine fidan desteğini sürdürdü. Düzenlenen törenle 35 bin fidan, üreticilere teslim edildi.

Yunusemre Belediyesi, kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalarla üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılında üreticilere 35 bin fidan desteği verildi. Yunusemre Belediyesi Muradiye Şantiyesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç ve üreticiler katıldı.

Dağıtım töreninde açılış konuşmasını yapan Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ata, çalışmaya ilişkin bilgi vererek bu yıl üreticilere 21 bin zeytin, 5 bin ceviz, 2 bin nar, 2 bin incir, 5 bin badem fidanı dağıtılacağını söyledi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise ilk günden bu yana üreticinin yanında olduklarını belirtti.

Sözlerine Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek başlayan Başkan Çerçi konuşmasında, “Ekiplerimiz şu anda deprem bölgesinde çalışmalara devam ediyor. Burada da deprem bölgesinden gelenlere yardımlar yapıyoruz. Bu süreçte millet olarak devlet olarak hep beraber el ele bu yaraları saracağız. Çiftçi ailesinden gelen biri olarak üreticimizin yanında olmaya büyük önem veriyorum. Yunusemre Belediyesi olarak biz bugüne kadar yüzbinlerce fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız bu fidanlar toprakla buluşarak meyve vermeye başladı. Şimdi de 35 bin fidanımızı üreticilerimize teslim ediyoruz. Yuntdağı Bölgesinin kalkınması için elimizden geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Fidanlarını alan üreticiler de Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederek yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.