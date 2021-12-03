Yunusemre Belediyesi Üçpınar’daki tarihi restore ediyor

Yunusemre Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Üçpınar Camii yanındaki tarihi yapının restorasyonunu sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Yüzüncü Yıla Yüz Proje vaatleri arasında yer alan bir projenin daha yapımına devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Üçpınar Camii yanında bulunan tarihi yapının yapımına geçtiğimiz aylarda başlayan Yunusemre Belediyesi, çalışmaları yoğunlaştırdı. Restorasyona ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Üçpınar Camii yanında bulunan tarihi yapının restorasyonu ilerliyor. Bitirildiğinde bodrumu olan 2 katlı güzel bir tarihi yığma taş bina olacak. Horasan harcı ile güçlendirilmiş bir vaziyette ahşap ve üzeri kiremit ile kaplanacak. Çocuklarımız için Kur’an Kursu olarak hizmet verecek” dedi.