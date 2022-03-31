Yunusemre Belediyesi Ramazan’da erzak yardımı yapacak

Sosyal belediyecilik projeleriyle fark oluşturan Yunusemre Belediyesi, temel gıda ürünlerinin yer aldığı binlerce erzak kolisini Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayında da yalnız bırakmayarak temel gıda ürünlerinin yer aldığı erzak kolilerini Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kolilerin hazırlık aşamasını eşi Dr. Melek Çerçi ile birlikte yerinde inceleyen ve çalışanlara yardım eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz tarafından Ramazan boyunca dağıtılacak olan gıda kolilerimiz hazırlanıyor. Un, pirinç, yağ vs. bütün gıdalar toptan alınıp ambalajlanıyor ve dağıtıma hazır hale getiriliyor. Burada gördüğünüz ürünleri hayırseverlerimiz ve bazı firmalarımız hibe ederek bizlere yardımcı oldular. Cenab-ı Allah hayırseverlerimizin yaptıkları yardımları da kabul etsin. Tespit ettiklerimiz dışında çevresinde ihtiyaç sahibi olduğunu gördükleri aileleri vatandaşlarımız belediyemize bildirebilir. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, sağlık ve huzur içinde geçecek bir Ramazan diliyorum” dedi.