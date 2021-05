Yunusemre Belediyesi Ramazan’da da vatandaşın yanında oldu

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürerek erzak, hijyen kiti ve iftar yemeği ulaştırdı. Belediye ekipleri Ramazan boyunca yaklaşık 9 bin erzak ve hijyen kiti, 600 sıcak iftar yemeği ile pide dağıttı.

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak, hijyen kiti ve sıcak iftar yemeği ve pide dağıttı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, “Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce Ramazan ayı süresince vatandaşlarımıza yaklaşık 9 bin erzak kolisi ve hijyen kiti ve sıcak iftar yemeği ve pide ulaştırdık. Yılın her ayı yaptığımız yardımları ve hizmetleri ramazan süresince yoğunlaştırdık. Bizlere her daim yardımda bulunan hayırseverlerimize kıymetli vatandaşlarımıza ve değerli personelimize teşekkür ederim” dedi.