Yunusemre Belediyesi öğretmenleri unutmadı

Yunusemre Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Gününde ilçedeki tüm eğitim kurumlarına çiçek ve pasta göndererek bu özel günü kutladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de 2 okulu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Gününde eğitimcileri unutmadı. İlçedeki tüm ilk ve orta öğretim kurumları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, 12 hanım lokali ve meslek edindirme kursları, kültür ve sanat merkezleri, gençlik eğitim merkezleri olmak üzere toplam 163 kuruma çiçek ve pasta gönderip çocuk ve gençlerimize rehber olan öğretmenlerin gününü kutladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Fatih Anadolu Lisesi ve Mehmet Suphi Egemen İlkokulu’nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. İlk olarak Fatih Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa katılan Başkan Çerçi, öğretmenlerle birlikte pasta kesti. Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sak, Belediye Meclis Üyesi İlkcan Durmaz ve öğretmenler katıldı.

"Dünyanın en kıymetli işi insan yetiştirmek"

Öğretmenlerin hayatımızda anne-babalarımızdan sonra en büyük rol modelimiz olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, günün önemine atıfta bulunarak, “Öğretmenlerimiz, bizim için anneden babadan sonra hayatımızın en önemli rehberleri. Öğretmenlik de çok kutsal bir meslek. Bir ağacı dikiyorsunuz 6 yılda meyve vermeye başlıyor. Ama bir insan yetiştirmek en az 25 yıl. Dünyanın en kıymetli işi insan yetiştirmek... Kendisine, milletine, insanlığa hayırlı bireyler yetiştirmek, onların zihnini, kalbini eğitimle, bilimle, ahlaki değerlerle donatmak sizin işiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi gelecek nesiller sizlerin eserleri olacak. Ülkenin ve milletin geleceği sizlere emanet. Gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu. Programın ardından Mehmet Suphi Egemen İlkokulu’nu da ziyaret eden Başkan Çerçi okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelip günlerini kutladı.