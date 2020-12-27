Yunusemre Belediyesi mültecilerin sıkıntılarını aşmasına yardımcı oluyor

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde kurduğu Mülteci Destek Masası ile mültecilere sorunlarının çözümünde yardımcı oluyor.

Yunusemre Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında 2019 yılında imzalanan mutabakat kapsamında belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mülteci Destek Masası çalışmalarını sürdürüyor. Mülteci Destek Masası tarafından mültecilere tercümanlık, bilgilendirme, danışmanlık, yönlendirme, sosyal uyum faaliyetleri, eğitim ve ayni destekler sağlanıyor. Mülteci Destek Masası tarafından 2020 yılı içinde 414 haneden 2 bin 93 mülteciye ulaşılırken; geçici koruma, uluslararası koruma statüsünde bulunan ve yasal koruma ihtiyacı bulunan özel ihtiyaç sahibi 518 mülteci tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında verilen tüm hizmetlerin değerlendirilmesi, geri bildirim ve ileriye dönük önerilerin alınması için 4 ayrı oturumda faydalanıcılarla istişare toplantıları yapıldı. Millet Kıraathanesi’nde bulunan EBA Erişim Merkezi’nde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İzmir Ofisi temsilcilerinin de katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya erişim sıkıntısı yaşayan mülteciler için erişim imkânı sunuldu. Millet Kıraathanesi’nin EBA Erişim Merkezi ve kütüphane hizmetleri mültecilerden yoğun ilgi gördü.

Mülteciler, Yunusemre Belediyesi Mülteci Destek Masası’nın 2020 yılı içinde verdiği hizmetlerden çok memnun olduklarını, toplantıların düzenli aralıklarla aralarından seçilecek temsilciler ile olmasını istediklerini ve Yunusemre ilçesinde yaşadıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini belirtti. Suriye uyruklu Y.D. (34) duygularını şu sözlerle ifade etti: “Yunusemre Belediyesi bizim her sorunumuzda gittiğimiz ilk yer oluyor. Bu sebeple onlara çok teşekkür ederiz. Birçok kişi kimlik alamıyor ya da başka kurumlar ile iletişim kuramadığı için sorunlarını çözemiyordu. Fakat belediye diğer kurumlarla aramızda bir köprü oldu. Mülteci Destek Masası’na istediğimiz saatte isteğimiz sorumuzu sorabiliyoruz. Sağ olsunlar hep destek oluyorlar.”

“Desteklerimiz devam edecek”

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dezavantajlı gruplara destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade ederek, “Belediyemizi kurduğumuz günden bu yana kimsesizlerin kimsesi olmaya çalıştık. Sosyal Yardım Müdürlüğümüz bünyesinde çok hassas ve özverili çalışmalar yürütüyoruz. İlçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanı sıra ülkelerinden gurbete düşmüş mülteci kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” dedi.