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Yunusemre Belediyesi kazada ölen futbolcusunu unutmadı
3 YIL ÖNCE TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN YUNUSEMRE BELEDİYESPOR FUTBOLCUSU SAMET ALGU İÇİN BELEDİYE BAHÇESİNDE LOKMA DÖKTÜRÜLDÜ.
MANİSA 21.08.2020, 16:02
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3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor futbolcusu Samet Algu için belediye bahçesinde lokma döktürüldü.
Yunusemre Belediyespor, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden kulüp futbolcusu Samet Algu’yu unutmadı. Algu için belediye bahçesinde lokma hayrı yaptı. Lokma hayrına Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, kulüp çalışanları, anne Selma ve baba Osman Algu ile eşi Merve Algu katıldı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Algu’yu vefatının 3. yılında unutmadıklarını belirterek, “Rabbim mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Allah ailesine sabırlar versin” dedi.
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