Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa erzak kolisi dağıtıyor. Hayırseverlerin de desteğiyle hazırlanan erzak kolilerinin dağıtımının devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ramazan’ın paylaşma ayı olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi dağıtımına devam ediyor. Özenle hazırlanan paketler, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Şu ana kadar binlerce erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi burada yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz tarafından hazırlanan erzak kolilerimizin dağıtımına başlandı. Ürünlerimizi hayırseverlerimiz ve bazı firmalar hibe ederek bizlere yardımcı oldular. Cenab-ı Allah hayırseverlerimizin yaptıkları yardımları da kabul etsin. Tespit ettiklerimiz dışında çevresinde ihtiyaç sahibi olduğunu gördükleri aileleri vatandaşlarımız belediyemize bildirebilir. Vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, sağlık ve huzur içinde geçecek bir Ramazan diliyorum. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayarak ya da belediyemize gelerek başvuruda bulunabilir” dedi.