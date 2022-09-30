Yunusemre Belediyesi Hanım Lokallerinde yeni dönem kurslar başladı

Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında yeni dönem için kurslar başladı. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitimlerin verildiği kurslar için kayıtlar devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi’nin, hanımların vakitlerini güzel değerlendirerek aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla faaliyete açtığı hanımlar lokali ve meslek edindirme kurslarında yeni dönem eğitimleri başladı. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nden uzman öğretmenler eşliğinde verilen kurslar için kayıtlar devam ediyor. İğne oyasından, ahşap boyamaya, okuma yazmadan Kuran-ı Kerim öğrenmeye, el sanatlarından spora kadar onlarca farklı eğitimin ve aktivitenin yer aldığı kurslara başvurular için Tevfikiye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu, Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu, Ayn-ı Ali Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu, Topçuasım Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu, Uncubozköy Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu, Horozköy Hanımlar Lokali, Mareşal Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali, TOKİ 2 Çocuk Kültür Merkezi’ne gelerek başvuruda bulunulabilir. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak “Yunusemre Belediyesi, bünyesinde bulunan hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları aracılığı ile hanımların kendilerini geliştirmesine olanak sağlıyor ve onlarca farklı eğitimin ve aktivitenin yer aldığı kurslardan hanımlarımızın faydalanmasını sağlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurslarımızdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı lokallerimize başvuruya bekliyoruz” dedi.