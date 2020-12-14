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Yunusemre Belediyesi evi yanan aileye sahip çıktı
Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde evi yanan aileye sahip çıktı. Belediye ekipleri aileye ev eşyası, kıyafet ve gıda yardımında bulundu.
MANİSA 14.12.2020, 11:57
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Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesi’nde evi yanan aileye sahip çıktı. Belediye ekipleri aileye ev eşyası, kıyafet ve gıda yardımında bulundu.Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’nde çıkan yangında evi zarar gören Muharrem K. ve ailesine yardım elini uzattı. Aileye gıda, kıyafet ve eşya yardımında bulunan ekipler, aileye sahip çıktı. Muharrem K. yapılan yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.
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