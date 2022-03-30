banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!

Yunusemre Belediyesi ’Aile Akademisi’ başladı

Yunusemre Belediyesi Aile Akademisi başladı. İlk seminer “Mutlu Aile Olmanın Sırları” olurken; Aile Danışmanı Sema Yıldırım, ailelere evlilikte yaşanan sıkıntıları aşmanın yollarını anlattı.

MANİSA 30.03.2022, 14:24
Yunusemre Belediyesi ’Aile Akademisi’ başladı

Yunusemre Belediyesi Aile Akademisi başladı. İlk seminer “Mutlu Aile Olmanın Sırları” olurken; Aile Danışmanı Sema Yıldırım, ailelere evlilikte yaşanan sıkıntıları aşmanın yollarını anlattı.

Yunusemre Belediyesi, farkındalık oluşturacak bir çalışmaya daha imza atıyor. Aile Akademisi adı altında seminerler dizisi başlatan Yunusemre Belediyesi, yüzlerce aileye ulaşarak yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında yardımcı olmayı hedefliyor. Seminerlerin ilki Mutlu Aile Olmanın Sırları oldu. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda verilen seminere Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin eşi Dr. Melek Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Sevinç Kibar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Aile Akademisini anlattı

Seminerin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Belediyesi olarak, sosyal projelere önem veriyoruz. Bünyemizdeki Kadın ve Aile Müdürlüğümüz de bunun en güzel örneği aslına bakarsanız. Biz biliyoruz ki toplumun temeli aile, ailenin de yapı taşı kadındır. Kadın ne kadar bilinçli, eğitimli olursa toplumun, dolayısıyla da ülkenin gelişmesi o denli hızlı olur. Bir sosyal projemizin daha startını vermekten mutluluk duyuyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi önderliğinde başlattığımız Aile Akademisi ile sık sık sizlerle bir araya gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Evlilikte yapılan hatalar

Konuşmanın ardından söz alan Aile Danışmanı Sema Yıldırım, mutlu aile olmanın sırlarını izleyicilerle paylaştı. Kadının aile içindeki toparlayıcı, yönetici etkisini daha da güçlendirecek tüyolar veren Yıldırım, evlilikte sık yapılan hatalı davranışların yerine nasıl davranılması gerektiği, eşlerin doğal farklılıklarını, eşler arasında çatışma nedenleri ile nasıl baş edilmesi gerektiği gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. Seminer sonunda Sema Yıldırım’a çiçek veren Dr. Melek Çerçi, kendisi ile dostluklarının uzun yıllar öncesine dayandığını belirterek verdiği değerli bilgiler için teşekkür etti.

Başkan Çerçi konferans sonrası izleyicilerle buluştu

Konferans sonrası Aile Danışmanı Sema Yıldırım ve izleyicilerle bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi etkinlik salonunda kurulan stantları da ziyaret etti.

Yorumlar (0)
18°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19