Yunusemre Belediye personelinden Kızılay’a kan bağışı

Yunusemre Belediyesi personeli, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla belediye hizmet binası önünde konuşlandırılan mobil araçta Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kan bağışına vatandaşlar da destek verdi.

Yunusemre Belediyesi ve Türk Kızılay Manisa Şubesi önemli bir etkinlik düzenledi. “Düzenli Kan Bağışı Yap Kan Dostlarımıza Katıl” sloganıyla yapılan etkinlikte belediye hizmet binası önünde konuşlandırılan mobil araçta belediye personelleri ve vatandaşlar kan desteği verdi. Bu tür etkinlikleri sık sık yaparak kan bağışının önemine dikkat çektiklerini aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk Kızılay Manisa Şubesi ile kan bağışı etkinliği yaptık. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Buraya gelerek kan veren bütün bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Düzenli kan bağışçılığı çok önemli. Belediye olarak bu tür çalışmalara her zaman destek veriyoruz” dedi.