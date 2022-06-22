banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Yunusemre Belediye personelinde Kızılay’a kan bağışı

Yunusemre Belediyesi personeli, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla belediye hizmet binası önüne konuşlandırılan mobil araçta, Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

MANİSA 22.06.2022, 13:43
Yunusemre Belediye personelinde Kızılay’a kan bağışı

Yunusemre Belediyesi personeli, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla belediye hizmet binası önüne konuşlandırılan mobil araçta, Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yunusemre Belediyesi ve Türk Kızılay Manisa Şubesi’nin işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. ’Kan ver hayat kurtar’ sloganıyla belediye hizmet binası önüne konuşlandırılan mobil araçta, belediye personelleri ve vatandaşlar kan desteğinde bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kan bağışının önemine dikkat çekerek, “Türk Kızılay Manisa Şubesi ile kan bağışı etkinliği yaptık. Kan veren bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim. Düzenli olarak kan bağışı çok önemli. Belediye olarak her zaman Türk Kızılay’ını destekliyoruz.” dedi.

Yorumlar (0)
24°
açık