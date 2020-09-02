Yunusemre Belediye Meclisi toplandı

Yunusemre Belediye Meclisi, Eylül Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi, Eylül Ayı Meclis Toplantısı, meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla tüm kurallara uyularak toplanıldı. Toplantı öncesi meclis üyelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve 8 Eylül Salı günü 98’incisi kutlanacak olan Manisa’nın kurtuluşunu kutlayan Başkan Çerçi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu ülke için şehadet şerbetini içen tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Meclis üyelerinin Muharrem ayını da tebrik eden Belediye Başkanı Çerçi, bu ayın Müslümanlar için Ramazan ayından sonra en önemli ay olduğunu ifade etti, bu ayda dağıtılan aşurelerin bereketli olmasını diledi. Toplantıda 10 madde görüşülürken; Ekim Ayı Meclis Toplantısının 6 Ekim Salı günü yapılması kararlaştırıldı.