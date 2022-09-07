Yunusemre Beledihye Meclisi toplandı

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapıldı.

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen toplantıda 18 madde karara bağlandı. Toplantıda gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, Manisa’nın kurtuluşunun 100. yılını kutlarken; meclis üyelerini 25 Eylül Pazar Günü Ortaköy Er Meydanı‘nda bu yıl 7.sini düzenleyecekleri Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti. Belediye Başkanı Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güreşseverlerimiz tarafından ilgiyle takip edilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerimizin bu yıl 7.sini düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonumuzu 24-25 Eylül’de gerçekleştireceğiz. Organizasyonda son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek başta olmak üzere Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş gibi başarılı 63 başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan kıspet kuşanacak. Bu yıl da güzel bir organizasyon yaptık. Siz değerli meclis üyelerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi.

Ekim ayı meclis toplantısının 4 Ekim Salı günü yapılması kararlaştırıldı.