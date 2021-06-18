banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi?
Berat Albayrak ortaya çıktı!
Berat Albayrak ortaya çıktı!

Yunusemre Altyapı Futbol Festivali sona erdi

Yunusemre Belediyespor futbol altyapıda 2012-2015 doğumlu sporcular için düzenlediği altyapı festivali sona erdi. Festival sonunda belirlenen isimler yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak.

MANİSA 18.06.2021, 12:05
Yunusemre Altyapı Futbol Festivali sona erdi

Yunusemre Belediyespor futbol altyapıda 2012-2015 doğumlu sporcular için düzenlediği altyapı festivali sona erdi. Festival sonunda belirlenen isimler yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak.

Yunsuemre Belediyespor alt yapı 14 - 16 Haziran tarihlerinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde yapıldı. 2012-2013-2014 ve 2015 doğumlu sporcular katıldığı festival sonunda Antrenörler tarafından tespit edilen isimler, Yunusemre Belediyespor futbol altyapı yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493