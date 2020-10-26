Yunusemre 50. Yıl Mahallesinde yol çalışması yapıyor

Yunusemre Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Sona yaklaşılan çalışmayı yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaların sezon süresince ihtiyaç olan yollarda sürdürüleceğini söyledi.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 50. Yıl Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Akyel, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı ile beraber yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İlçede bozulan yollarda düzenlemenin hummalı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Çerçi, “Yol yapım çalışmalarımıza 50. Yıl Mahallesi ile devam ediyoruz. Mahallede sürücü ve yayalarımızın kullanabileceği yeni bir yol yapıyoruz. Yollarımızı, sokaklarımızı şehircilik adına güzel bir şekilde inşa ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.” dedi.

Mahalle Muhtarı Erol Akar da Yunusemre Belediyesi’ne yol yapım çalışmasından dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: “Yunusemre Belediye Başkanımıza sahada çalışanlarımıza emekleri olan herkese bu güzellikler için çok teşekkür ederiz. Allah bir taş koyandan razı olsun. Sağ olsunlar.”

Mahalle sakinlerinden Tevfik Atıcı ve Recai Karaçivi de yol düzenlemesiyle sıkıntılarının giderildiğini söyledi.