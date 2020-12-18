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Yunusemre 2021 yılında da üreticilere fidan dağıtacak
Yunusemre Belediyesi, 2021 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı fidanlar için talep toplamaya başladı. Talep toplama işleminin ardından üreticilere ceviz, badem, incir ve zeytin fidanı dağıtılacak.
MANİSA 18.12.2020, 13:05
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Yunusemre Belediyesi, 2021 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı fidanlar için talep toplamaya başladı. Talep toplama işleminin ardından üreticilere ceviz, badem, incir ve zeytin fidanı dağıtılacak.Her yıl üreticilere binlerce fidan dağıtarak üreticilerin kalkınmasına katkıda bulunan Yunusemre Belediyesi, 2021 yılında da üreticileri destekleyecek. Fidan yardımından faydalanmak isteyen üreticilerin talepleri 21 Aralık 2020 ile 15 Ocak 2021 tarihleri arasında Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde toplanacak. Üreticilerin şahsen başvuruda bulunacakları fidan dağıtımında aranan şartlar ve istenen belgeler ise şunlar; nüfus cüzdanı fotokopisi, tarla tapu fotokopisi, tarım arazisi Yunusemre İlçesi sınırları içerisinde bulunma şartı ve daha önceki yıllarda yapılmış olan fidan dağıtımlarından yararlanılmamış olunması. Çalışmalar kapsamında en az bir en çok beş dekar arazisi olana destek verilecek. Detaylı bilgi için 0 236 229 20 23 numaralı telefon aranabilecek. Çalışmalar kapsamında üreticilere 2021 yılında ceviz, badem, incir ve zeytin fidanı dağıtılacak.
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