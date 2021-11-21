Yunus Emre Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğruyor

Yunusemre Belediyesi’nin Manisa’ya kazandırdığı Yunus Emre Kültür Parkı, yoğun ilgi görüyor.

Manisa’ya değer katan Yunus Emre Kültür Parkı, vatandaşların yoğun ziyaret ettiği yerlerden biri oldu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle beraber kültür parkı ziyaret ederek keyifli vakit geçiriyor. Parkı ziyaret eden vatandaşlarla bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa’ya yakışır bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızı Yunus Emre Kültür Parkı’nda ağırlıyoruz. İçerisinde İrfan Meclisi, Türk İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi, Osmanlı Müzesi, Misafirhane, kafeterya, seyir terasları, oyun ve spor alanları bulunan Yunus Emre Kültür Parkı kentimize çok yakıştı. Vatandaşlarımız tarafından takdir gören ve ziyaret edilen bu alana herkesi bekleriz. Belediye olarak kültürel ve tarihsel anlamda vizyon projelerimize devam edeceğiz” dedi.