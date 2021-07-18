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Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

MANİSA 18.07.2021, 18:42
Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Yeni Mahalle Horozköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep T. yönetimindeki 59 ZH 051 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Zafer D’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Zafer D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zafer D’yi ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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