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Yol uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan yol uygulamasında 2 şahıs üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

MANİSA 29.03.2021, 15:58
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Yol uygulamasında uyuşturucuyla yakalandılar

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan yol uygulamasında 2 şahıs üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında Ö.G. adlı şahsın üzerinden 3.7 gram Metamfamin, İ.Ç.A. adlı şahsın üzerinden ise 1.6 gram Metamfamin maddesi aparat ve hassas terazi bulundu. Her iki şahıs hakkında ‘Uyuşturucu bulundurma’ ve ‘Uyuşturucu satma’ suçlarından işlem yapılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirtti.
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