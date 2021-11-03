Yok olmak üzere olan Marmara Gölü için toplandılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalli Sulak Alan Komisyonu 2021 yılı 2’nci toplantısı gerçekleştirildi. Marmara Gölü’nü susuzluktan kurtarmak amacıyla kurumların ortak hareket ederek yapabilecekleri çalışmaların istişare edildiği toplantıya MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de katıldı.

Mahalli Sulak Alan Komisyonu 2021 yılı 2’nci toplantısı Manisa Vali yardımcısı Mustafa Özkaynak başkanlığında Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Marmara Gölü’nü tekrar suyla buluşturmak için gereken her şeyin bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı. Toplantıya, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile odalar ve yetkili personeller katıldı. Toplantıda konu ile ilgili kurumların sırasıyla görüşleri değerlendirildi.

“Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisini başarılı bir şekilde işletiyoruz”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de toplantıda bir sunum gerçekleştirerek, Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgiler verdi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, çevre mevzuatı çerçevesinde başarılı bir şekilde işletilen tesisin, çıkış suları ile Marmara Gölü Sulak Alanı’nın beslenmesi için gerekli ilave yatırımlar hakkında komisyonu bilgilendirdi.