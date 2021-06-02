Yoğun yağışların aşındırdığı köprü onarıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar ve akarsu debisinin şiddetinden kaynaklı aşınma yaşanan Akhisar ilçesine bağlı Doğuca Mahallesinin köprüsünü onararak, güvenli hale getirdi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Doğuca Mahallesi’nde köprü ayağını koruma şevi ve derz dolgulu istifli taş duvar yaparak, kuvvetlendirdi. Çalışma hakkında bilgi veren Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Akhisar ilçemizde Doğuca ve Bekirler Mahallelerinin kullandığı köprünün ayağı, kış aylarındaki yoğun yağışlar dolayısıyla aşınmıştı. Köprü geçişi vatandaşlarımız için tehlike arz ediyordu. Biz de bunun üzerine harekete geçtik. Ekiplerimiz Doğuca Köprüsünü koruma şevi, derz dolgulu istifli taş duvar yaparak, oldukça iyi duruma getirdiler. Vatandaşlarımız, köprüyü güvenle kullanabilecekler” diye konuştu.