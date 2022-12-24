Yılbaşı sofralarının taze üzümü Sarıgöl bağlarından

Sarıgöllü üzüm üreticileri hasat sonunun bitmesine rağmen, eş ve dostlarına yılbaşında ikram etmek için üzüm bağında ayırdıkları 10-15 üzüm asmasındaki salkımları örtü altında bekletmeyi başardı. Yılbaşında sofralar dalından taze koparılmış çekirdeksiz Sultaniye üzümleri ile hem tatlanacak hem de renklenecek.

Yaz meyvesi olan üzümler Aralık ayının bitmesine sayılı günler kala örtü altında hala dallarında tazeliğini korumaya devam ediyor. Örtü altında bekletilen üzümler yılbaşı sofralarını hem tat hem renk katacak.

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Her yıl üzüm hasadı sonunda bağında 10-15 asmayı örtü altında ayırmaktayız. İlçe dışından gelen eş ve dostlar için üzüm ayırmaktayım. Asmaların yapraklar sarardı. Yaprakların yere düşmesine rağmen üzümler tazeliğini koruyor. Yeni yılda soframızda olacak. Eş ve dostlara da vereceğim." dedi.