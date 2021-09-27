Yeşilyayla’nın su sorunu MASKİ’yle çözüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesini yaptığı yatırımlar ile yeterli suya kavuşturdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlar ile 17 ilçede sorun bırakmıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesinin de su sorunu çözüme ulaştı. Çiftçiibrahim Mahallesinde açılan ve saniyede 7 litre verime sahip sondajın bağlantısı Yeşilyayla Mahallesinin içme suyu deposuna yapıldı. Suyun bağlantısının yapılması için 4,5 kilometrelik terfi hattı da döşendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Faik Şentürk ve MASKİ İlçe Şefi Tuğba Dural da yapılan bağlantı çalışması ile ilgili mahalleyi ziyaret etti.