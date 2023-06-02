Yeşil Cami Kur’an Kursu binasının temeli atıldı

Hayata geçirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi tarafından Yenimahalle Yeşil Cami Kur’an Kursunun temeli törenle atıldı.

Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle’de söz verdiği bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yenimahalle Yeşil Camii’nin yanında bulunan alanda Yenimahalle Yeşil Camii Kur’an Kursu yapılacak. Projenin temel atma töreni dualarla gerçekleştirildi. Törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Hasan İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, 24. Dönem AK Parti Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş, Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi İsmet Akçay, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, Manisa Yenimahalle Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Aslan, Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir, Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, Hafsasultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, güzel bir projeyi daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yeşil Camii yanındaki alanda vatandaşlarımızın faydalanması amacıyla Kur’an Kursu sınıfları, İmam Lojmanı ve Taziye Evi bulunan Yenimahalle Yeşil Camii Kur’an Kursu binasının temel atma törenini yapıyoruz. Buradaki çalışmayı kısa sürede tamamlayacağız. Söz verdiğimiz projeleri hayata geçiriyor. İlçemizde vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Çerçi ve beraberindekiler dualarla temel atma töreni gerçekleştirdi. İki kattan oluşan Kur’an Kursu binasında taziye evi, lojman, vatandaşların kuran kursu göreceği sınıflar olacak.