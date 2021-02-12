Yerel hayvan koruma görevlisi eğitimine başvurular başladı

Turgutlu Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak sahipsiz sokak hayvanlarının korunması ile ilgili ‘Yerel hayvan koruma görevlisi’ eğitimi başvurularını almaya başladı. Dijital ortamda gerçekleşecek eğitimlere katılmak isteyen hayvanseverler, 19 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar Turgutlu Belediyesi hizmet binasından başvuruda bulunabilirler.

Sokak hayvanlarının korunması ve bakımı ile ilgili olarak il hayvan koruma kurulu kararı doğrultusunda ’Yerel Hayvan Koruma Görevlisi’ eğitimi düzenlenecek. Dijital ortamda yapılacak eğitim, 22 Şubat Pazartesi günü, saat 11.00’da gerçekleşecek. Katılımcılara eğitim sonunda ’Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kimlik Kartı’ belgesi verilecek.

Eğitim programında yer almak isteyen gönüllüler 19 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar Turgutlu Belediyesi hizmet binası zemin katına gelerek dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgeleri ile birlikte başvuruda bulunabilir.