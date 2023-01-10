Yeni yılın ilk meclisi toplandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Tüm meclis üyelerinin ve Manisalıların yeni yılını tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, şehitleri ve hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarken, meclis denetim komisyon üyeleri de belirlendi.

Sözlerine meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, “Bugün aynı zamanda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle başta meclisimizi takip eden basın mensuplarımız olmak üzere, tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün tensipleriyle Genel Sekreter Yardımcılıklarına değerli mesai arkadaşlarımız Sayın Metin Memiş ve Sayın Ergün Aksoy atanmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Şehitleri andı

Şehitler ve hayatlarını kaybeden vatandaşları da rahmetle anan Palabıyık, “Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ve Konya’da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Geride bıraktığımız süreçte aramızdan ayrılan spor camiamızın duayen isimlerinden, Sanayispor’un kurucu başkanı ve küçük sanayimizin kıymetli esnaflarından Hüsnü Çelik’e, Yunusemre ilçemize bağlı Pınarköy Mahallesi Muhtarımız Ramazan Acar’a ve geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiyesi personellerimizden Ramazan Bozkurt’a Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi.

Acı olaylarda hayatlarını kaybedenleri andı

Başkanvekili Palabıyık, sözlerini şöyle noktaladı: “Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen patlama ile İzmir’in Bornova ilçesindeki vinç kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Geçtiğimiz gün, Salihli ilçemiz Barış Mahallesi’ndeki sondaj kuyusuna düşen baba Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir’in vefat haberleri yüreğimizi yaktı. Büyükşehir İtfaiyemiz, MASKİ ekiplerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızın saatler süren kurtarma çalışmalarının sonuçsuz kalmasından dolayı çok üzgünüz. Genç babaya ve minik evladımıza Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Sözlerimi noktalarken, bu acı haberlerin yerini mutlu ve sevindirici haberlerin almasını, 2023 yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yürekten temenni ediyorum.”

Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı’nda, yeni dönemde görev yapacak denetim komisyonu üyeleri de belirlendi. Yapılan gizli oylama sonucunda komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu: "Hayati İmrenlerli, Yenal Yıldırım, Ahmet Tonguç, Mustafa Çamzeybek, Mehmet Yavuz."

Tüm maddelerin oylanmasının ardından yeni yılın ilk meclis toplantısının ikinci oturumunun 16 Ocak Pazartesi günü saat 18.00’de yapılması kararıyla birleşime ara verildi.